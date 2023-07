300mila euro per la nuova pista ciclabile: «Opera realizzata in tempi record»

La nuova pista ciclo-pedonale di via M.Belluzzo nel Comune di Carmignano di Brenta si unisce alla rete ciclabile gia? presente su tutto il territorio. Oltre ad incrementare l’uso della bicicletta che contribuisce fortemente al miglioramento dell’ambiente e della qualita? di vita, e? un’opera fondamentale per la viabilita? del nostro Comune. Infatti, essa collega il quartiere Boschi dalla nuova rotonda di viale Margherita al centro del paese, in particolare all’intero polo scolastico ed ai servizi sanitari. «E’ la prima opera seguita interamente da questa Amministrazione raggiungendo cosi un obiettivo del nostro programma elettorale. Da sempre la viabilita? sostenibile e? una priorita? della nostra azione amministrativa che prevede la realizzazione di nuove piste ciclabili gia? da quest’anno», hanno commentato il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Andrea Bombonati.

L’intera opera e? stata finanziata dall’Amministrazione Comunale per un importo pari a 302.000 euro e co-finanziata dalla Regione Veneto con un importo pari a 298.000 euro grazie ad un contributo ottenuto inerente agli “Interventi a favore della mobilita? e della sicurezza stradale”. Si puo? definirla come un’opera “record”: la consegna dei lavori e? stata data in ottobre 2022 con scadenza agosto 2023, ma gia? nel mese di aprile 2023 la pista ciclo-pedonale era pronta per essere utilizzata. La nuova pista ciclo-pedonale lunga di circa 600m e? stata realizzata tutta a sud di Via M.Belluzzo dalla rotatoria di Viale Margherita fino all’incrocio con Viale Martiri della Liberazione e si sviluppa con una larghezza pari a 2,50m. L’opera e? stata ultimata con una attenta piantumazione di piante lungo tutta la nuova pista ciclo-pedonale e con una linea di illuminazione nuova interamente a LED in ottica della tutela dell’ambiente, della riduzione dei costi delle utenze e di una viabilita? sicura.

L’opera non e? stata inaugurata con una cerimonia istituzionale nonostante sia stato programmato il momento del taglio del nastro per due volte, ma per motivi diversi si e? dovuto annullare l’evento con le autorita?, tra cui l’Amministrazione Comunale tutta, il Senatore Antonio De Poli e il Vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti. «Quest’ opera realizzata in tempi record - commenta il Sindaco Eric Pasqualon - completa la riqualificazione dell’intero quartiere Boschi connettendolo con il polo scolastico e i servizi del centro del paese. Continuano dunque gli investimenti in ambito di viabilita? che a breve prevedono anche la sistemazione della curva della Cartiera in Viale Margherita e la sigla della convezione con ANAS per le due rotatorie che andranno a mettere in sicurezza l’immissione in statale SS53. Per questo ringrazio, non solo il Senatore Antonio De Poli da sempre vicino all’Amministrazione, ma anche la Vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti per l’ottima collaborazione».