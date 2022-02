Solo 4 dipendenti comunali over 50 No Vax non si sono presentati a lavoro

Sono quattro i dipendenti comunali over 50 che oggi 15 febbraio non si sono presentati a lavoro. Oggi è stato il primo giorno di obbligatorietà vaccinale per poter accedere al posto di lavoro, ma sugli 849 dipendenti di Palazzo Moroni che hanno più di 50 anni, solamente in 4 No Vax non si sono presentati. Un'altra trentina sono tuttora assenti per altre motivazioni, ma nei prossimi giorni potrebbero anche rientrare nella categoria dei contrari al vaccino. Da oggi, i lavoratori privi di green pass rafforzato potranno essere sospesi senza retribuzione ed anche sostituiti. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata potranno essere sospesi per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza stipendio. Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato potranno essere sostituiti e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. La sanzione amministrativa per le violazioni è compresa tra i 600 e i 1.500 euro.