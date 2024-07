La giunta Giordani tira fuori 4 milioni per le asfaltature: «Ritardi dovuti ai tagli del governo»

Approvato dalla giunta un piano straordinario per le manutenzioni di strade e marciapiedi che sarà approvato definitivamente nel prossimo consiglio comunale di luglio nell’ambito della variazione di bilancio. Si tratta di un finanziamento straordinario molto importante per rispondere alle esigenze emerse in questo ultimo periodo e alle molte segnalazioni ricevute dai cittadini e dalle cittadine. Questi 4 milioni si vanno ad aggiungere ai circa 900 mila euro già precedentemente stanziati nel Bilancio approvato ad inizio anno, per un totale di quasi 5 milioni di Euro da investire per la manutenzione di strade e marciapiedi.

In queste settimane sono partiti alcuni primi interventi, finanziati con le prime risorse stanziate, riguardanti intere strade o tratti ammalorati di: tangenziale est e bretelle, via Bembo, via Sorio, via Trieste, viale della Navigazione Interna, via Candia, via Santa Maura, via Cipro, via Negroponte, via Zante, via Corfù, via Filiasi, via Borromeo, Piazzale Santa Croce, via Cavallotti, via Chopin, via Asiago, via Ca’ Manzoni, via Tre Ponti, via Col de Rosso e via Fornaci. Questi lavori sono iniziati o in fase di avvio e proseguiranno fino a settembre / ottobre. Si fermeranno in inverno, momento in cui per via delle basse temperature non si interviene sugli asfalti, e riprenderanno con la primavera. In questi mesi l’amministrazione definirà nel dettaglio il piano di investimenti per i 4 milioni stanziati oggi, dal momento che serve fare un’attenta valutazione sulla base delle necessità determinate dalle piogge e dalle gelate invernali.

Il vicesindaco Andrea Micalizzi commenta: «Si tratta di un investimento notevole, ma alquanto necessario. Siamo consapevoli che c’è una situazione importante da recuperare che è stata aggravata da diversi fattori, ad esempio le abbondanti piogge degli ultimi mesi che hanno deteriorato le strade e hanno ritardato la programmazione dei nostri interventi. Ha pesato molto anche la situazione di ristrettezze economiche, a causa dei tagli del Governo agli Enti Locali, che sta gravando su tutti i Comuni italiani. Ma bisognava trovare una risposta a questa esigenza molto sentita in città e con la Giunta oggi siamo riusciti a mantenere l’impegno di finanziare questi importanti interventi. Sono interventi che si concentrano in modo particolare nei quartieri e a cui teniamo molto perché dalle manutenzioni dipende non solo il decoro della città, ma anche la sicurezza delle nostre strade e l’accessibilità di marciapiedi e percorsi ciclabili. Una parte di queste risorse infatti riguardano anche l’eliminazione delle barriere architettoniche per una città sempre più inclusiva e accessibile a tutti a prescindere dalle condizioni fisiche; su questo punto molto importanti sono le indicazioni che arrivano dal Piano per l’Eliminazione della Barriere Architettoniche (Peba) di cui il Comune di Padova si è dotato».

«Negli ultimi tre mesi sono arrivate oltre 700 segnalazioni al Pronto Intervento Manutenzioni -prosegue il vicesindaco - e voglio ringraziare tutte le persone che puntualmente ci evidenziano situazioni critiche, perchè ci aiutano ad orientarci nella definizione delle priorità. Proprio sulla base di queste segnalazioni definiremo il piano della prossima primavera, di cui ho già discusso anche con i presidenti delle Consulte di Quartiere. Non solo, nel pacchetto manutentivo varato viene dedicata un’importante somma anche alla pulizia e manutenzione delle calditoie, strumento fondamentale per difenderci dagli eventi climatici estremi e dalle forti piogge. C’è ancora molto da fare e questo importante investimento è il segno del nostro impegno, in una situazione economicamente difficile, per rispondere alle esigenze dei cittadini, dei nostri quartieri per una città più sicura, accessibile e curata».