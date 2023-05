Successo per Anime Verdi, oltre 4mila visitatori nei giardini della città

Si chiudono i portoni dell’edizione 2023 del Festival di giardini aperti di Padova: più di 4.300 visitatori hanno potuto ammirare i 44 giardini aperti nelle giornate di sabato e domenica, custoditi per l’occasione da più di 100 giovani volontari, oltre ai circa 50 studenti degli Istituti scolastici che hanno contribuito alla proposta del Festival. Una partecipazione senza precedenti.

Bressa

L’assessore al Verde, Parchi e Agricoltura, Antonio Bressa, che insieme al sindaco Sergio Giordani ha preso parte, nella giornata di sabato all’annuale fotografia con i volontari sullo scalone di Palazzo Moroni, così commenta: «Anime Verdi si conferma un'iniziativa di grande successo in grado di coinvolgere sempre più cittadini, volontari e proprietari di giardini. Grazie a questa straordinaria partecipazione aumentiamo la sensibilità della cittadinanza rispetto al nostro patrimonio verde che è sia pubblico che privato e che, insieme, rende più bella e salubre la nostra città».

Bean

Il Consigliere Pietro Bean, Delegato alle Politiche giovanili del Comune, ha salutato e ringraziato i volontari durante il momento conviviale di conclusione del Festival a Palazzo Moroni, sottolineando l'importanza di questa iniziativa, «non solo per la cultura e l'ambiente, ma anche per la sua valenza sociale e di comunità che trova la massima espressione nello scambio intergenerazionale tra i giovani volontari, padovani e non, i proprietari dei giardini e i visitatori stessi, insieme agli studenti di tutti gli Istituti Scolastici che hanno aderito e contribuito all’iniziativa».

Numeri

Azzeccata la scelta di anticipare il Festival al periodo primaverile, coinvolgendo come sempre una rete di partner che contribuisce attivamente alla costruzione del programma e al raggiungimento dei cittadini, come dimostra l’attesissimo reading musicato “Il platano “grando” Papafava, la pavante foresta e le foreste sorelle di Giuliano Scabia”, realizzato con Luciano Morbiato, Aristide Genovese e Roberto Tombesi a cura di Antonella Pietrogrande e del Gruppo Giardino Storico - Università di Padova. Nel corso delle due giornate, i partecipanti hanno lasciato oltre 1.000 tra commenti e impressioni tramite le “Cartoline del festival”, consegnate agli organizzatori nelle cassettine di cartone disposte nei giardini. Una prima parte delle cartoline è stata esposta sulle vetrine dell’InfoPoint di Piazza delle Erbe n. 52 che quest’anno ospitava inoltre la vendita temporanea di piante e fiori a cura dell’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi.

De Stefani

Nelle parole di Stefano De Stefani, direttore dell’evento, solo la gratitudine è pari alla soddisfazione: «Sabato e domenica Padova ha respirato una bellezza che andava oltre l'incanto dei giardini, diventando una festa di persone che in questa sesta edizione ha battuto ogni record, oltre ai numeri. Questa trama fatta di cura ha travolto tutti e i visitatori ci hanno inondato di un affetto che è stato carezza per ogni nostra fatica. Un grazie al team di professionisti instancabili e appassionati, all’Amministrazione che da sei anni crede e sostiene l’iniziativa, ai proprietari accoglienti e grati oltre che generosi, alla rete di partner innamorati del progetto comune e infine ai volontari più belli del mondo, ognuno con il sorriso ricamato nella dedizione con cui vicendevolmente contagiano».

Partner

Il Festival Anime Verdi è un’iniziativa di Ufficio Progetto Giovani – Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, Il Raggio Verde e Xena, con il patrocinio dell’Università di Padova, CSV Padova e Rovigo, AIAPP, APGI, in collaborazione con Alumni Unipd, Gruppo Giardino Storico Università di Padova, Società Amici del Giardinaggio Padova, Istituto Superiore di Istruzione Agraria “Duca degli Abruzzi”, C.O.S.E. IN COMUNA, Artemartours, Tumbo, Bettin Pianoforti e in media partnership con Il Mattino di Padova e Veneto Segreto