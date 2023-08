In 6mila all'apertura del Montegrotto Street Food Festival

Un grande successo che ha anche migliorato la calorosissima accoglienza della prima edizione: il Montegrotto Street Food Festival organizzato ieri sera nelle strade del centro di Montegrotto Terme dalla Polisportiva Montegrotto Terme in collaborazione con 12 ristoratori del luogo, oltre a aziende vitivinicole, ortofrutta e dolci ha registrato un afflusso di oltre 6 mila persone e un gradimento altissimo, anche da parte di coloro che sono arrivati da fuori provincia.

«Sicuramente - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - ci sono state molte più presenze rispetto all'anno scorso, parliamo dell'ordine di un migliaio di presenze in più. Inoltre se nel 2022 le persone erano arrivate più o meno assieme provocando code agli stand, quest’anno l’arrivo è stato diluito nel tempo e quindi c'è stata una gestione migliore. Come città ,devo ringraziare innanzitutto la polisportiva Montegrotto nella figura principalmente del presidente Roberto Dalla Bona e dell'ingegner Moressa che hanno curato tutti i dettagli organizzativi. Ringrazio tutti i ristoranti le aziende vitivinicole di Montegrotto e non di Montegrotto che hanno partecipato la magnifica prestazioni delle due bande che hanno allietato la serata dei cittadini degli ospiti di tanti anche cittadini che sono arrivati dai comuni contermini. Un paese è vivo nella misura in cui chi lo vive lo rende vivo e ieri sera ne abbiamo avuto dimostrazione. L’auspicio è che l'anno prossimo una volta al mese si possono pensare eventi di questa caratura che portino tante persone e che facciano conoscere le migliori attrattive del nostro territorio comunale».

«Nonostante il tempo piuttosto freddo - commenta Fernalino Moressa della Polisportiva Montegrotto - siamo veramente soddisfatti perché abbiamo fatto meglio dell’anno scorso sia come afflusso sia come vendita nei ristoranti. Grande punto di forza sono stati i ristoratori, che hanno servito cibi veramente prelibati. Il ricavato della manifestazione che verrà quantificato nei prossimi giorni andrà alle alle associazioni sportive di Montegrotto Terme per sostenere le attività dei giovani».