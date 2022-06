Ater inaugura altri 8 appartamenti. Nei prossimi mesi saranno assegnati

Otto nuovi alloggi Ater sono stati inaugurati a Torreglia. Si tratta di una palazzina, di 8 alloggi e relativi garage, situata in Via Falcone angolo via Miramonti, quartiere residenziale a ridosso del centro comunale. Le unità che compongono l’edificio hanno una superficie che varia da 48 a 76 mq. e sono servite da un ascensore. Gli appartamenti sono costituiti da una, due o tre stanze, un soggiorno-cottura, bagni e poggiolo.

Il progetto

Il progetto è stato eseguito seguendo le più moderne tecniche edilizie altamente performanti dal punto di vista dell’isolamento termico e acustico, come l’adozione del riscaldamento a pavimento, di generatori di calore di tipo ibrido e di un impianto fotovoltaico che garantiranno per gli assegnatari spese di gestione contenute. Parte del cortile è stato sistemato con la semina di tappeto erboso e la messa a dimora di alcune piante di varia essenza. Gli immobili saranno consegnati agli assegnatari nei prossimi mesi. L’intervento è stato realizzato con contributi regionali e fondi propri Ater, per un importo complessivo di 1 milione e 200 mila euro.

Businaro

«Ater ha dimostrato la capacità di saper cogliere l’opportunità di utilizzare importanti finanziamenti con costante attenzione alle necessità del territorio e al miglioramento della qualità della vita delle famiglie assegnatarie - dichiara il Presidente Tiberio Businaro - Anche questo intervento si inserisce nell’ambito della programmazione dell’Ente volto ad offrire soluzioni abitative con standard elevati. Riqualificare, incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica, rigenerare il tessuto socio-economico migliorandone l’accessibilità, la sicurezza e la sistemazione di spazi e immobili, favorendo la coesione sociale: queste sono le linee guida che l’Azienda ha definito come obiettivi primari».