Matteo Righetto e i segreti de "La stanza delle mele"

Non è solo un piacere leggerlo, Matteo Righetto, è un piacere anche ascoltarlo. Alla libreria Minerva di Padova in diversi ad attendere di sentire quelli che sono i segreti de "La stanza delle mele". Segreti, perché, come dice l'autore, i misteri non esistono. Eppure il suo romanzo se ne nutre, di mistero. E' misterioso il mondo che racconta, è misteriosa la vicenda che aleggia in tutto il romanzo, sono misteriose le usanze e i luoghi dove vivono i protagonisti. Luoghi di frontiera, ma non chiusi. Luoghi di montagna, luoghi remoti che non si possono comprendere con la modalità mordi e fuggi. «La montagna è un luogo duro che può nascondere storie terribili. La vita, in montagna, è sempre stata dura. Figuriamoci negli anni in cui è ambientato il romanzo ( comincia nel 1954 n.d.r.). Però in questa durezza c'è chi ha saputo notare e individuare la bellezza e creare meraviglia». Nonostante un mistero, che è poi un segreto, ma non si può svelare certo qui. Un romanzo, "La stanza della mele" che è entrato anche nella classifica dei romanzi più venduti, a conferma dell'ottimo lavoro fatto in questi anni.