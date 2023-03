All'Università la poetessa iraniana Bita Malakuti: «Regime avvelena col gas le studentesse nelle facoltà»

«Se la rivolta è cominciata con le proteste contro l’uccisione di Mehsa Amini, una ragazza curda di 22 anni, da parte della pattuglia di Irshad, ed è proseguita con le proteste contro la mancanza del diritto di vestirsi liberamente, molto presto, praticamente fin dall’inizio, il popolo iraniano ha iniziato a muoversi per chiedere il rovesciamento del regime», ha dichiarato recentemente Bita Malakuti in una intervista. Nata nel 1973 a Tehran, dall’età di 25 anni le sue poesie e i suoi racconti sono stati pubblicati in varie riviste. Ha pubblicato sette libri, tra cui tre raccolte di racconti, due libri di poesie, un romanzo e un libro sulla vita dell’attrice iraniana Soosan Taslimi. Dal 2006 vive negli Stati Uniti, costretta all'esilio per motivi politici. Oggi, martedì 7 marzo, ha incontrato gli studenti in una affollata aula B1 del Complesso Ca’ Borin, in via del Santo 22. Ad aprire il pomeriggio l'assessora al sociale del Comune di Padova, Margherita Colonnello. Tante le cose che ha raccontato di quanto sta accadendo lontano dei riflettori, in Iran. E proprio in Università ha denunciato quanto di agghiacciante accade alle studentesse iraniane, proprio negli edifici dove si svolge la didattica: «Sono centinaia le studentesse avvelenate nella aule delle Università di diverse province, dal nord al sud del paese. Due di queste giovani hanno perso la vita», ha raccontato Bita Malakuti. «Il Governo ha anche arrestato i genitori che protestavano, questo fa capire la situazione che si sta vivendo in Iran. La repressione è figlia della paura del regime, dopo cinque mesi di proteste continue, ha paura di perdere il potere».