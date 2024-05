A Montagnana via alla nuova edizione di "Prosciutto Veneto Dop"

Parterre delle grandi occasioni per il taglio del nastro della 24° edizione del “Prosciutto Veneto DOP in Festa”. L’inaugurazione si è aperta con lo spettacolo degli sbandieratori nel cuore del centro storico di Montagnana, tra l’Isola del Gusto, il grande padiglione coperto con ben 1.400 mq di superficie e la Sala Gourmet, un’elegante struttura con 250 posti a sedere che per 12 giorni ospiterà le degustazioni proposte dai prosciuttifici Attilio Fontana, Daniolo Vittorio, Crosare di Visentin Massimiliano, Vittorio Soranzo e i Salumifici Brianza e Giovanni Fontana.

Moltissime le autorità e i rappresentanti istituzionali intervenuti all’evento proprio a rafforzare l’importanza di questa manifestazione: dal Sottosegretario all’Economia Sandra Savino, gli europarlamentari Paolo Borchia, Rosanna Conte, Paola Ghidoni, l’onorevole Piergiorgio Cortelazzo, l’assessore regionale Roberto Marcato, il presidente della Provincia di Padova Sergio Giordani, il Presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, il presidente di Confcommercio Patrizio Bertin, il presidente di Confartigianato Gianluca Dall’Aglio, il presidente di APPE Federica Luni e il presidente di CIA Luca Trivellato, solo per citarne alcuni.

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Montagnana, Gian Paolo Lovato, che ha manifestato soddisfazione per questa nuova edizione: “E’ una festa molto attesa, con un programma fitto e attento a ogni esigenza, il cui filo conduttore è ancora una volta il fare rete tra enti pubblici, cittadini, e associazioni. L’enogastronomia si intreccia con momenti culturali, di intrattenimento, di sviluppo commerciale, di scambio turistico. La novità di quest’anno sono le serate “A cena con …” serate di degustazione curate dai Prosciuttifici del Consorzio alle quali viene abbinato un piatto preparato da chef di realtà locali ma anche al di fuori della nostra Regione. Significativa la collaborazione con l’Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana”.

Prosciutto Veneto DOP è un prodotto naturale, italiano, unico, dal colore rosato e dal gusto dolce e inconfondibile. Sono attese oltre 120mila presenze fra le vie del centro storico di Montagnana, dove a farla da protagonista sarà ovviamente il prosciutto Veneto DOP, che quest’anno sarà accompagnato da una selezione di formaggi de La Casara Roncolato, dal melone dell’azienda agricola Lora e da una selezione di dessert della pasticceria Favalli per offrire ai visitatori un vero e proprio “gemellaggio del gusto”.

“Questa manifestazione - ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela, Attilio Fontana – rappresenta la vetrina più immediata verso i consumatori e gli appassionati di questo pregiato prodotto dell’antica tradizione contadina veneta, che risale all’epoca pre-romana, quella della conservazione della carne mediante la salagione. Per soddisfare la voglia di molti appassionati, diamo la possibilità di far vedere come nasce un prosciutto, accompagnandoli con una guida esperta a visitare le cantine di stagionatura di alcuni prosciuttifici”.

La Camera di Commercio da sempre, investe risorse ingenti nelle attività di promozione e sostegno alle realtà imprenditoriali del settore primario, e nell’intera filiera: “Dobbiamo continuare a sostenere le imprese e le attività legate all’enogastronomia – ha detto il Presidente Antonio Santocono - che sono una leva di sviluppo incredibile. La volontà è quella di dare vita a una Fondazione per il Turismo che possa unire competenze, proposte e risorse nella promozione di un intero territorio”.

“Quest’anno – ha detto Elena Donolato, Mark Co. & Co., organizzatore dell’iniziativa – oltre a valorizzare il Prosciutto, abbiamo stretto una nuova collaborazione con la città di Piacenza, un territorio ricco di prodotti a marchio: sarà infatti nostro ospite uno dei ristoranti tra i più storici della città. Il nostro impegno come organizzatori è quello di valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane e offrire al nostro pubblico proposte sempre nuove e originali. In questa edizione le iniziative coinvolgeranno molte attività di Montagnana e sarà proprio una festa diffusa in tutta la città”.