A13, una settimana di lavori sulla Bologna Padova

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, nelle cinque notti di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna. Di conseguenza, l'area di servizio Po ovest, situata all'interno del suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6, via Eridania, Via Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, via Marconi, via Modena, SP19 via Eridano e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.