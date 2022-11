A13 Bologna-Padova, chiuso per una notte tratto tra Boara e Rovigo sud

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo sud Villamarzana, verso Bologna. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Adige ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica e SS434, per rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.