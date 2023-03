A13, chiusure per lavori: i consigli per chi viaggia in direzione Milano o Venezia

Per lavori di competenza CAV - Concessioni Autostradali Venete - nelle due notti consecutive di mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, sulla A13 Bologna-Padova, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura temporanea.

Mercoledì notte

Dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 marzo, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia. In alternativa si consiglia di percorrere lo svincolo verso Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione Venezia.

Giovedì notte

Dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 marzo, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano. In alternativa si consiglia di uscire sulla A13, alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere Corso Stati Uniti e Corso Argentina ed entrare sulla A4 alla stazione di Padova est, per poi proseguire in direzione Milano.