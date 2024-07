A13, i consigli per chi viaggia: come evitare i lavori

Ci potrebbe essere qualche disagio per chi viaggia in autostrada, questa settimana. Oltre a lavori nel tratto da Rovigo e Boara previsti a metà settimana, sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle essenza arboree, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti, Corso Kennedy, Corso Argentina, SR308, Corso Irlanda e immettersi in A4 attraverso la stazione di Padova est, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.