A13, due notti di chiusura per un tratto dell'autostrada

Previsti anche questa settimana interventi lungo l'autostrada A13. Infatti sulla Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee, verso Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: via San Pietro Viminario, SS16, Battaglia Terme, SP9 - via Mincana, per rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee; per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SR104, SP92, SP14 Conselve via Padova - SP17, SP9, Due Carrare e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.