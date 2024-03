A13, lavori e manutenzioni impongono la chiusura di tre tratti

Sulla A13 Diramazione Padova sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i tre diversi provvedimenti di chiusura. Il primo è stato programmato da mezzanote alle 06 di giovedi quando sarà chiuso, per chi proviene da Padova città, lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee.

Successivamente dalle 22:00 di gioved' 14 allle 6:00 di venerdì' 15 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra Padova e Padova sud, verso la A13. Di conseguenza, sarà contestualmente chiuso lo svincolo che dalla SS516 Piovese (Corso 1 Maggio) immette sulla Diramazione di Padova sud, verso la A13; inoltre, non sarà raggiungibile l'entrata della barriera di Padova sud. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, percorrere via Marco Polo, SS16 adriatica, SP9 via Mincana ed entrare sulla A13 a Terme Euganee; per la chiusura dell'entrata di Padova sud: Padova Zona Industriale o Terme Euganee. Infine dalla mezzanotte alle 6:00 di sabato 16 MARZO sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il ramo di allacciamento sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee, sulla A13 Bologna-Padova.