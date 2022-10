A13, mercoledì 26 ottobre chiusi parzialmente alcuni tratta

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione dell'infrastruttura, dalle 1:00 alle 5:00 di mercoledì 26 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:



-sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata verso Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Terme Euganee;



-sarà chiusa la stazione di Padova sud, in entrata verso la A4 Torino-Trieste.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee;



-sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara nord o di Altedo.