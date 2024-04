A13: rimandati gli interventi, annullate le chiusure

Sono state annullate le seguenti chiusure notturne, che erano previste dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 aprile. Per quanto riguarda la A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna. Sulla D13 Diramazione Padova sud, è stata invece annullata la chiusura del ramo di allacciamento sulla A13 Bologna-Padova.

Gli interventi previsti sono stati posticipati a data da destinarsi, ma come accade sempre in questi saranno comunque comunicati con alcuni giorni di anticipo in modo da informare tutti coloro che sono interessati a percorrere determinate tratte.