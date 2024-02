A13, settimana di lavori e di chiusure temporanee

Una settimana di lavori e di interventi di manutenzione porteranno alla chiusura temperonea di tre differenti tratti e di tre uscite della A13, Bologna-Padova.

Primi due interventi sono previsti dalle 22:00 di mercoledì 7 fino alle 6:00 di giovedì 8 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Monselice, verso Bologna, per consentire attività di ispezione cavalcavia. Per lo stesso motivo, attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 febbraio, sarà chiuso anche il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova. L'area di servizio Adige est, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, con orario 21:00-6:00. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare sulla A13 alla stazione di Boara.

Le ispezioni proseguiranno dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 febbraio, In questo caso sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16, SP5 e rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice.