Cantieri stradali, parte lo stop natalizio. Autostrade più scorrevoli durante le vacanze

Nel periodo natalizio la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha programmato la sospensione di tutte le attività di cantiere lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, “salvo la necessità di cantieri urgenti e improcrastinabili” al fine di rendere più scorrevole il traffico autostradale nel periodo festivo. Tale disposizione inizierà dalle ore 14 di domani giovedì 22 dicembre 2022 fino alle ore 14.00 di lunedì 9 gennaio 2023. Il traffico dovrebbe risultare, così, più fluido e nella massima sicurezza.

Deroghe

Procederanno solamente i lavori di costruzione della corsia di emergenza al km 292+200 dell’autostrada A4, in corrispondenza del cavalcaferrovia della linea ferroviaria Milano-Venezia, per la realizzazione del raddoppio della sezione stradale della Tangenziale Sud di Verona in Comune di San Martino Buon Albergo e i lavori al km 318+000, tra i caselli autostradali di Montebello e Montecchio, in entrambe le carreggiate, per la realizzazione dell’interconnessione con la strada Pedemontana Veneta.