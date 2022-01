Abano, addio a Gianni Piccolo. Morto lo storico commerciante della lana di Defilè

E’ mancato ad 82 anni Gianni Piccolo, storico commerciante di Abano Terme. Erano gli anni 60 quando Gianni apre con la sua socia Gabriella il negozio 'Moda Lane' di via Jappelli, quando ancora andava di gran moda lavorare ai ferri e all’uncinetto. Poi arrivarono arabi, tedeschi e francesi. Con loro il cambio deciso anche delle richieste della moda, che si orienta sui capi confezionati, c'è il grande rinnovo del negozio che cambia nome e diventa Defilé.

Ascom

A dare notizia della sua morte è stata l'Ascom: «Gianni non ha mai mancato di dare il suo sostegno alle attività commerciali del territorio, in totale sinergia con l’Ascom locale, promuovendo in modo sistematico il commercio aponense. E’ stato uno dei primi a partecipare ad Abano Terme Shop assieme a tanti colleghi locali – ricorda Claudio Lazzarini, presidente del mandamento Ascom di Abano – quando per Abano erano i tempi d’oro del turismo termale: anche se aveva 82 anni, era un entusiasta della vita e del lavoro, non si fermava mai». «Non mancava mai di farmi visita in via Jappelli – ricorda con emozione il figlio Enrico, titolare del negozio Emozioni D’Oro, membro del consiglio di Federpreziosi Ascom Padova – non senza aver salutato i vari commercianti che incontrava lungo la strada prima di arrivare da me». «Lo ricordo con affetto – il commento di Simone Tasinato, presidente del gruppo Federpreziosi Ascom e membro del Gruppo Alea - Abano oggi saluta un altro pezzo della sua storia». I funerali si terranno mercoledì 19 gennaio alle ore 10.00 presso la Parrocchia Sacro Cuore alle Terme