Meteo "nemico" delle scampagnate, ma sui Colli è tutto esaurito

Difficile ipotizzare scampagnate a cielo aperto oggi primo aprile, con il cielo che minaccia pioggia da un momento all'altro. Ciò nonostante, fine dalle prime ore della mattina di Pasquetta i tornanti dei Colli Euganei sono stati invasi da centinaia di auto e moto di padovani che già da settimane avevano programmato la gita fuori porta in mezzo alla natura, con l'obiettivo di gustarsi un'ottima cucina e uscire dalla routine della città per qualche ora. In previsione di un afflusso record di villeggianti mordi e fuggi i carabinieri della Compagnia di Abano hanno potenziato i controlli in tutte le aree più gettonate dal popolo del banchetto di Pasquetta.

Ristoranti tutto esaurito

Se fare festa nei parchi e nei prati diventa difficile con la pioggia che ad intermittenza sta cadendo su tutta la provincia di Padova, i ristoranti dei Colli hanno fatto registrare il classico tutto esaurito e la giornata odierna sarà dunque di festa per tutti coloro che avranno avuto la possibilità di staccare la spina e scappare nei luoghi di villeggiatura. Un segnale di rinascita per tutte le strutture ricettive dopo i drammatici periodi della pandemia nei quali tutto si era bloccato e più di un'attività è stata messa in ginocchio dalla crisi economica.