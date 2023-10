C'è la forma sul nuovo Pat, Abano diventa "città del benessere"

Il Comune di Abano Terme ha raggiunto un importante traguardo con la firma ufficiale del suo Piano di Assetto del Territorio (Pat), segnando un momento significativo nella sua pianificazione strategica. E' stato definitivamente approvato il Piano di Assetto del Territorio della Città, frutto di un lungo processo di riflessione e revisione. Il nuovo Pat di Abano Terme, illustrato oggi 11 ottobre in conferenza stampa, in presenza del sindaco Federico Barbierato e con la partecipazione, per la Provincia di Padova, del Vicepresidente, con delega alla Pianificazione Territoriale, Daniele Canella, pone come paradigma il concetto di "Città del Benessere", un approccio sviluppato anche grazie al dibattito suscitato dall'emergenza sanitaria, che ha enfatizzato l'importanza di preservare e valorizzare l'ambiente come elemento qualitativo fondamentale.

Abano City Book

La redazione del PAT è stata preceduta da un Quaderno di Indirizzo chiamato “Abano City Book” che ha approfondito gli obiettivi e le strategie del Documento Preliminare, delineando la rotta per il nuovo PAT in termini di visione, obiettivi e strategie. Inoltre, è stato elaborato un Masterplan che contiene gli indirizzi strategici. Tra questi si annoverano: il BiciPlan, il Piano del Verde e la revisione della disciplina del centro storico.

Le parole del vicepresidente Canella

«Il nuovo Pat di Abano Terme mette in luce i valori identitari ed economici del territorio, sottolineando l'importanza delle risorse ambientali, sociali e funzionali come il verde urbano, le aree agricole periurbane, i vuoti e gli spazi aperti, nonché le sue risorse termali, che rivestono un ruolo di rilievo a livello internazionale. Il Piano evidenzia anche l'importanza dei Servizi forniti dal territorio, che rappresentano un patrimonio prezioso per la comunità. La Provincia di Padova rinnova il suo impegno nel promuovere una pianificazione territoriale sostenibile e integrata, a beneficio delle comunità locali».