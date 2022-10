Da Abano a Trieste, iniziativa de "L'Orto di Marco" a sostegno della "Linea d'Ombra"

A Trieste esiste una piazza speciale e delle persone speciali che, in quella piazza, tutte le sere, vanno ad accogliere e curare i migranti in arrivo dalla Rotta Balcanica, quelli che sono riusciti a superare il cosiddetto "game" e a passare i confini di Bosnia e Croazia.

Fondata nel 2019 da Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi, La Linea d’ombra è l'organizzazzione di volontariato (Dov) che sostiene le popolazioni migranti fornendo loro cure, cibo e beni di prima necessità a chi arriva da Afghanistan, Siria, Nepal, Pakistan, Bangladesh. Si tratta di persone e famiglie (anche con bambini e neonati) che sono in viaggio da mesi, anni. Arrivano da migliaia di chilometri fatti a piedi o tramite mezzi di fortuna, hanno attraversato confini e hanno subito fame, freddo, sete e violenze fisiche e psicologiche. E’ per loro che l’Orto di Marco, associazione di volontariato attiva da oltre sei anni nel territorio termale euganeo, ha deciso di aprire una raccolta di materiale di prima necessità. «Abbiamo contattato i volontari de La Linea d’Ombra” dice Enrica Busoli, presidentessa de L’Orto di Marco “chiedendo loro di cosa avessero bisogno ed ecco la lista che trovate nella locandina: si tratta di zainetti, caricabatterie per cellulari e power bank, medicinali e articoli sanitari per medicare le ferite. Porteremo tutto direttamente a Trieste una volta terminata la raccolta». Per chi volesse contribuire i giorni e gli orari per consegnare il materiale sono venerdì 04/11 dalle 18:00 alle 20:00, sabato 05/11 dalle 10:30 alle 12:30 e sabato 12/11 dalle 10:30 alle 12:30 presso la sede in via Moretto da Brescia, 30 ad Abano Terme. Si trova sopra il supermercato Alìper, lato edicola.