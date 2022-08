Il Comune dichiara guerra all'abbandono dei rifiuti

L’amministrazione comunale di San Martino di Lupari ha approvato il nuovo progetto di sorveglianza pensato per contrastare il fenomeno dilagante dell’abbandono di rifiuti.

Si tratta di una speciale telecamera ambientale che riprende giorno e notte: verrà utilizzata secondo un dedicato piano di rotazione così da monitorare i punti più colpiti dall’abbandono di spazzatura. Queste le parole dell’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano, Stefano Baraldo: «Con il provvedimento adottato cominciamo a contrastare concretamente una pratica inaccettabile e da sradicare. A pagare saranno solamente i pochi furbetti coinvolti in questi atti: la stragrande maggioranza dei sanmartinari è attenta al tema e ne trarrà beneficio. Accogliamo in questo modo anche le richieste dei gruppi di Volontariato attivi nell’ambito della tutela ambientale. Colgo l’occasione per ringraziare la Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto e per la collaborazione che ci offre quotidianamente. Si tratta di un'operazione che darà delle risposte importanti al nostro territorio: lo avevamo promesso in campagna elettorale, ora passiamo dalle parole ai fatti».