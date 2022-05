Si va verso l'abbattimento di undici grandi alberi: «Sono troppo pericolosi»

A malincuore, ma non sembrano esserci alternative: verranno con ogni probabilitià abbattuti undici grandi alberi (prevalentemente pini marittimi) nel territorio di Selvazzano Dentro

Giovanna Rossi

«Come Amministrazione – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – abbiamo la responsabilità della tutela dell’ambiente ma anche e soprattutto della salute pubblica e della sicurezza dei Cittadini. Per cui, qualora si vengano a creare condizioni di pericolo per rischio di caduta rami o schianto degli interi alberi, soprattutto in condizioni di eventi estremi, abbiamo l’obbligo di intervenire. La scelta di sostituire gli alberi che sono in categoria D (pericolo estremo) non viene certo fatta a cuor leggero. A riprova che abbiamo fatto il possibile per evitare questa situazione, ogni Cittadino può venire a vedere le perizie che sono state commissionate dall’Amministrazione a gennaio e ad aprile 2022, quest’ultima concordata con un tavolo di Cittadini e Associazioni con le quali ci si è confrontati in questi mesi, perizie che confermano quanto inizialmente deciso dall’Amministrazione».

Mara Lazzaro

«È utile ricordare – aggiunge l’assessore all’ambiente, Mara Lazzaro – come evidenziato dai vari periti, che come ogni essere vivente anche gli alberi hanno un loro ciclo vitale, a volte influenzato negativamente dalle condizioni sfavorevoli in cui crescono, al termine del quale possono diventare instabili e pericolosi e in ambiente urbano il ciclo di vita medio di un albero è di circa 30 anni. E’ in programma una pianificazione per la ripiantumazione degli alberi abbattuti con opportune essenze. La nostra Amministrazione non si limiterà comunque a questo intervento, ma si impegna a strutturare un Piano del verde all’altezza di Selvazzano, Città caratterizzata da molti parchi e da un verde diffuso amato e richiesto dai suoi abitanti, per immaginare un futuro che risponda alle esigenze non solo degli attuali residenti ma anche delle nuove generazioni, un nuovo modo di pensare la Città e il suo rapporto con il verde pubblico. Abbiamo in previsione la piantumazione di mille alberi grazie ad un progetto della Provincia di Padova (“Bosco vivo”) che ci vede partecipare attivamente con il programma di piantare ad ottobre le nuove essenze autoctone su una vasta area comunale. Abbiamo anche raccolto la proposta delle nostre scuole di poter ridare una nuova vita agli alberi che verranno abbattuti in un progetto che li riutilizzi e li trasformi in tavoli e sedie per lezioni all’aperto dei nostri alunni».

Vincenzo Vozza

«Ritengo che dopo un lungo periodo di riflessione condivisa con tecnici forestali, la cittadinanza e le associazioni, sia giunto il momento di intervenire con l’abbattimento degli undici alberi, prevalentemente pini marittimi, che costeggiano alcune vie del territorio - afferma il capogruppo della civica ambientalista Vincenzo Vozza, delegato dal Sindaco alla transizione ecologica. Invito i Cittadini, che ancora pensano che quei pini debbano rimanere in sito, a considerare quanto le radici di quegli alberi abbiano nuociuto e stiano tutt’ora nuocendo allo spazio urbano, richiedendo continua manutenzione del manto stradale, dei marciapiedi e delle fognature con dispendio di fondi pubblici; che ad oggi non sarebbe possibile attuare il PEBA (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) a favore di portatori di handicap, ciechi e ipovedenti, anziani e carrozzine; che non sarebbe possibile concorrere ai bandi europei per implementare le carreggiate con piste ciclabili promiscue; ma soprattutto che la difesa di alberature a fine vita, malate e danneggiate (in categoria D-estrema), non rappresenti in alcun modo la frontiera più sana dell’ambientalismo moderno, né di tutela ambientale, ma solo “ecologismo hippie”».