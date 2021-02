Trasporto pubblico locale, agevolazioni tariffarie per pensionati e invalidi

Anche per il 2021 l’amministrazione comunale rende gratuiti gli abbonamenti annuali o trimestrali per gli anziani e per le persone con disabilità

Come ogni anno l’amministrazione del Comune di Padova destina una quota alla copertura degli abbonamenti annuali e trimestrali degli anziani e delle persone con disabilità, sulla base dell'attestazione Isee.

Abbonamenti

Possono usufruire delle agevolazioni le persone residenti nel Comune di Padova che risultano:

pensionate con trattamento di vecchiaia,

pensionate sociali,

persone con disabilità,

mutilate ed invalide con un grado di invalidità non inferiore al 74% o equiparato.

Gli abbonamenti sono destinati a persone con un Isee fino a 13.405,08 euro, ovvero il doppio del valore minimo Inps e chi risulta in possesso della tessera L.R. 19/1996, in corso di validità, non deve necessariamente presentare l’attestazione. Gli abbonamenti possono essere richiesti presso le biglietterie di Busitalia in via Rismondo o in piazza dei Signori, presentando copia dell'attestazione Isee e copia della carta d'identità.

Commento

Commenta l’assessore alla mobilità Andrea Ragona: «Ogni anno sono circa 2500 le persone che usufruiscono di questa gratuità e negli ultimi anni abbiamo raddoppiato la soglia ISEE dei beneficiari, per allargare il bacino dei possibili beneficiari, perché siano sempre di più le persone che decidono i muoversi in modo sostenibile. Azioni di questo tipo sono ancora più necessarie oggi, alla luce della pandemia. Nonostante l’ultimo sia stato un anno terribile anche per i bilanci del trasporto pubblico, crediamo sia fondamentale continuare a investire risorse in questa direzione, perché oltre che in sicurezza è fondamentale per tutte e tutti potersi muovere in autonomia»