L'Hotel Abritto diventerà affitta camere per studenti e lavoratori

L' Hotel Abritto sul cavalcavia Borgomagno diventerà un affitta camere. Ci saranno 120 posti letto e una settantina di stanze, in grado di ospitare universitari, ma anche docenti, infermieri e lavoratori, che potranno risiedere da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 8 mesi. La struttura aveva chiuso nel 2005 ed era diventata la base di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Orea c'è l'accordo: i proprietari dovranno restaurare completamente l'edificio (ci vorranno circa 2, 5 milioni di euro) mentre i gestori, che saranno i due soci della "BedStudent" lo ammobilieranno e si occuperanno del servizio. Prezzo medio delle camere con bagno privato e palestra a disposizione: 550 euro al mese. Entro il 2024 dovrebbe essere tutto pronto.

Le voci

Ad occuparsene per il Comune è stato l'assessore all'edilizia privata, Antonio Bressa: «L'Arcella e la zona stazione avranno un nuovo biglietto da visita con la ristrutturazione dell'Hotel Abritto - spiega - Dopo tanti anni di attesa abbiamo facilitato quest'operazione, mettendo al tavolo le parti interessate e rendendo più semplice l'intervento con le nuove regole in campo edilizio che permettono di recuperare vecchi edifici dismessi trovando soluzioni più flessibili per gli standard pubblici a parcheggio. L'intervento segnerà una vera rinascita dell'area con estese ricadute positive, area che vedrà anche la realizzazione della nuova stazione dell'alta velocità. Il segno che l'Arcella e Padova hanno cambiato marcia attirando investimenti pubblici e privati che stiamo convogliando nella direzione della riqualificazione urbana». «Gli arcellani attendevano da anni questa notizia - aggiunge Etta Andreella, presidente della consulta di quartiere - L'operazione si somma alle tante che stanno dando una nuova vita all'Arcella attraverso un continuo processo di rigenerazione urbana che unisce innovazione sociale e dinamicità del quartiere con la riqualificazione degli spazi». A curare gli interessi dei proprietari, Andrea Buso e Claudio Giraldi, oltre la mediazione dell'amministrazione si è impegnato l'avvocato Sergio Dal Prà: «Credo che l'Arcella meriti di avere un biglietto da visita diverso e l'interesse qui non è solo privato, ma pubblico e sociale». Soddisfatti anche i prossimi gestori, Angelo Pellegrino e Massimo Pierulli, che recentemente hanno acquisito anche uno spazio da 550 metri quadri in piazza De Gasperi per allestire altre stanze: «È il nostro mondo. Crediamo che un'operazione del genere possa rilanciare questa zona e offrire una possibilità a lavoratori e studenti».