Abusi nella stazione dei carabinieri di Piacenza: l'indagine al comando Interregionale di Padova

In Prato della Valle, dove ha sede il comando interregionale “Vittorio Veneto”, tutto pronto per l’avvio di un procedimento disciplinare interno. A decidere in ultima istanza sulle sorti dei militari sarà il comando generale di Roma e il ministero della Difesa