Temperature in calo da domenica sera, via libera all'accensione dei riscaldamenti

Dal 15 ottobre sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento in città. «Il caldo anomalo di questi giorni sembra si appresti a finire e per questo abbiamo deciso di non emanare apposita ordinanza di proroga - spiega l'assessore all'ambiente, Andrea Ragona - .Le previsione parlano infatti di un brusco calo della temperatura nei prossimi giorni, confermato da Arpav. Il livello di inquinamento della nostra aria è molto elevato, nonostante il bollettino di oggi sia ancora verde e nonostante i riscaldamenti siano ancora spenti. Per questo l’invito ai cittadini è comunque quello di posticipare l’accensione fino al momento di un effettiva necessità, laddove possibile, e di prestare molta attenzione alla temperatura massima consentita nelle abitazioni, che è di 19 gradi. (17 nelle attività industriali e artigianali, ndr)».