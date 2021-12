Accoglienza invernale: decine di persone ospitate, ma ci sono ancora posti liberi

Il primo dicembre è iniziata come previsto l’attività di accoglienza invernale e da subito sono stati occupati circa 30 posti. Oggi, a pochi giorni dal Natale, i posti occupati sono 50 all’asilo notturno, 24 in housing led, e circa 41 nelle strutture appositamente attivate per l’accoglienza invernale. Le 4 strutture di accoglienza sono oggi tutte in funzione, con posti disponibili sia per uomini che per donne: rimane comunque pronta ad entrare in funzione in caso di necessità una quinta struttura.

Croce rossa

In queste settimane è stato anche attivato il punto tamponi della Croce Rossa Italiana alla Casetta Borgomagno. Ogni 5 giorni viene effettuato un monitoraggio con tamponi a tutte le persone accolte in struttura.

Lo sportello di accoglienza sempre alla Casetta Borgomagno, continua la sua attività di raccolta richieste delle persone senza dimora e di assegnazione posti, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Nalin

L’assessora Marta Nalin: «Ogni anno il lavoro per costruire il piano accoglienza invernale inizia all'interno del tavolo inclusione, dove sono presenti tutti i soggetti e le realtà che collaborano sul tema, e ogni anno l’obiettivo è quello di arrivare ad agire in maniera programmata è strutturata, non in emergenza. Siamo partiti con 134 posti, per il momento sono sufficienti, ma siamo pronti ad attivare un'ulteriore struttura se si renderà necessario. Un ringraziamento alle tante persone professionisti e volontari che rendono possibile questo servizio».