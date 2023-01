Accoglienza profughi, c'è tempo fino al 23 gennaio per presentare le istanze

Data di scadenza posticipata: la Prefettura di Padova ha deciso di prorogare la possibilità di presentazione delle manifestazioni di interesse per l'accoglienza di profughi nell'intera provincia.

Accoglienza

Si legge nella nota della Prefettura: «Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai soggetti interessati, i termini per la presentazione delle istanze relative all’avviso pubblico per l’indizione di una nuova procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di accoglienza per ulteriori 300 cittadini stranieri richiedenti asilo, per la durata di un anno, da ospitare in singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti ciascuna, sono stati prorogati fino alle ore 12 del prossimo 23 gennaio. L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti».