BusItalia, raggiunto il patto su premi e buoni pasto: 300 euro in più agli autisti

Circa 300 euro da poter spendere in premi o buni pasto. Si è svolto ieri l’incontro nazionale con Busitalia e le Organizzazioni Sindacali e Territoriali per continuare il confronto su Pdr 23/24 e Rinnovo Ccab (contratto Busitalia 2° livello) e la discussione si è conclusa con la sottoscrizione di un accordo. Le Ooss, nel precedente incontro, prima di aprire la discussione sui temi citati sopra, avevano chiesto un impegno economico significativo da erogare ai lavoratori entro fine anno, visto il periodo problematico che stanno affrontando le famiglie in questo momento a causa aumenti del costo della vita. Il contributo potrà essere utilizzato attraverso la piattaforma aziendale per servizi di welfare come, ad esempio, il rimborso di utenze domestiche, il trasporto pubblico locale o buoni carburante, ma anche per fondi di pensione complementare.

Cgil

Andrea Rizzo della Filt Cgil di Padova riassume: «La società nel precedente incontro era disposta ad elargire un importo di poco superiore alle 200 euro, in welfare, e con intento di erogarla entro marzo 2023, per tempi tecnici di allestimento piattaforma welfare. La cifra non è stata ritenuta congrua da tutte le Ooss e periodo di elargizione sconsiderato - rivela - .E’ stata chiesta una revisione della data di erogazione per dare quest’anno un aiuto ai lavoratori e una revisione dell’importo. Dopo lunga trattativa l’importo è stato elevato a 300 euro, da noi ancora considerato insufficiente, però per la prima volta uguale a quanto erogato a tutti i dipendenti del Gruppo Trenitalia (ferrovieri) su piattaforma del gruppo FS, parificandoli di fatto. Viste le problematiche economiche in cui versa tutto il settore che gestisce il trasporto pubblico locale di più la società non poteva erogare. Stiamo comunque parlando di circa un milione e mezzo di euro erogato a tutti i lavoratori Busitalia il che, in questo periodo, anche se non soddisfa le richieste sindacali, viene ritenuto comunque un aiuto economico».