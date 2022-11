Controversie, siglato un accordo tra Camera di commercio e Camera arbitrale di Milano

La Camera di Commercio di Padova e la Camera Arbitrale di Milano hanno siglato una convenzione per rafforzare e ottimizzare il servizio di gestione degli arbitrati, volto a risolvere in tempi rapidi e con costi certi e predeterminati le controversie tra imprese e tra imprese e privati della provincia di Padova. Lo stesso accordo prevede, inoltre, la possibilità di offrire alle imprese e ai professionisti padovani momenti di approfondimento come incontri, seminari e convegni sul ricorso all’arbitrato, come strumento di risoluzione delle controversie civili e commerciali, alternativo alla giudiziaria ordinaria, e temi ad esso connessi.

Il network

Il network degli arbitrati si espande a Nord Est. Cam da tempo affianca diverse Camere di Commercio e altri enti italiani nell'amministrazione degli arbitrati. L'amministrazione dei casi avviene sulla base del Regolamento Cam. I nuovi accordi sottoscritti con la Camera di commercio di Padova e con Curia Mercatorum, centro di mediazione-arbitrato promosso dalle Camere di commercio di Treviso-Belluno e di Venezia e Rovigo, a cui si aggiunge la Convenzione siglata in precedenza con l’Ordine degli Avvocati di Treviso, realizzano il progetto di rendere più conosciuto, utilizzato, presente ed efficace l’arbitrato Cam nel Veneto a servizio delle imprese e del sistema economico del territorio. Negli ultimi 5 anni, la Camera di Commercio di Padova ha gestito 54 arbitrati, la maggior parte dei quali ha riguardato controversie di natura societaria. A questi si aggiungono 8 procedure avviate nel 2022. Nel 2021, 1 arbitrato su 3 gestito dall’ente padovano si è concluso con deposito del lodo, ed ha avuto una durata media di 280 giorni.

Santocono

«L’accordo sottoscritto con la Camera Arbitrale di Milano – commenta Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova - mira a potenziare, ottimizzare e razionalizzare un servizio importante per il nostro ente e soprattutto un’utile risorsa per la risoluzione delle controversie delle nostre pmi perché in grado di garantire una velocizzazione dei tempi rispetto a quelli della giustizia ordinaria. La Camera Arbitrale di Milano è un soggetto che vanta un network nazionale e internazionale di partner istituzionali e di imprese per le quali ha operato e continua ad operare e questo rappresenta per le nostre imprese ulteriore garanzia di efficienza ed efficacia del servizio. Infine, ci siamo assunti l’impegno di collaborare con CAM per continuare a diffondere la cultura arbitrale tra le imprese del nostro territorio»

Milano

«La Camera Arbitrale di Milano – ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano – affianca diverse realtà del territorio nazionale per la gestione congiunta degli arbitrati. Abbiamo creato negli anni un solido network per offrire nei vari contesti territoriali un servizio dedicato alle peculiarità dei singoli sistemi economici locali. L’arbitrato è, infatti, un procedimento adattabile alle esigenze delle parti. Il servizio oggetto della Convenzione siglata con la Camera di Commercio di Padova è pensato per le esigenze di business delle imprese del territorio, che necessitano di un sistema di risoluzione delle liti rapido, spedito ed efficiente»

La Convenzione

A partire dal 15 novembre 2022, la Camera di Commercio di Padova fornisce il servizio di arbitrato in collaborazione con CAM, ciò significa che il Regolamento CAM e il relativo Tariffario si applicano ai procedimenti arbitrali che fanno riferimento alla Camera di Commercio di Padova, se richiamata nella convenzione di arbitrato o in un successivo accordo tra le parti. In ogni caso, l’ente padovano mantiene il proprio regolamento di arbitrato per i procedimenti pendenti alla data del 14 novembre 2022 così come rimangono di competenza esclusiva della Camera di Commercio di Padova le nomine di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati per i quali sia prevista specificatamente la nomina a carico del Presidente della Camera di Commercio di Padova. Cam amministra arbitrati nazionali e internazionali, dispone di un Regolamento arbitrale (in versione italiana e inglese, oltre a numerose traduzioni) ed è dotata, a questi fini, di uno staff multilingue. Il Regolamento della Cam consente alle parti di ricorrere a un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza e imparzialità. Cam cura, inoltre, un costante aggiornamento di forme di arbitrato integrative, tra cui da ultimo la Procedura di arbitrato semplificato, atte a rispondere a esigenze quali la celerità e il contenimento dei costi. Le udienze degli arbitrati gestiti secondo la Convenzione si possono svolgere sia a Padova che a Milano.