Accordo Comune-Dogane, polizia locale e funzionari rafforzano i controlli sui prodotti contraffatti

E' stato firmato oggi 11 marzo a Palazzo Moroni, il Protocollo di Intesa tra Adm - Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli e il Comune di Padova che ha l'obiettivo l'obiettivo di intensificare il contrasto al commercio illegale derivante dalla realizzazione e messa in vendita di beni contraffatti. Il Protocollo siglato oggi, che ha una durata di tre anni, segue e aggiorna, un accordo simile già attivo tra le parti. In base a questo nuovo protocollo Polizia Locale e Funzionari di Adm effettueranno controlli congiunti alle attività economiche: la Polizia Locale si occuperà degli aspetti amministrativi, Adm di tutte le verifiche riguardo alla veridicità dei marchi e delle certificazioni, della provenienza della merce e del rispetto delle nome sanitarie e di sicurezza che riguardano i prodotti posti in vendita poste in vendita.

Il patto

L'accordo è stato firmato dal Direttore Territoriale Adm Veneto e Friuli Venezia Giulia Davide Bellosi, dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Padova Pio Murgia, dal Sindaco del Comune di Padova Sergio Giordani e dal Comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan alla presenza dell’ assessore alla sicurezza Diego Bonavina e consente di avviare azioni sinergiche per la prevenzione e la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio.La rafforzata collaborazione tra i due Enti è finalizzata al contrasto della vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità diversa dal dichiarato, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, con l'obiettivo di accertare e sanzionare le attività illecite, anche di natura penale, a tutela delleimprese e del consumatore finale. II documento prevede anche l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente affinché si possa procedere al monitoraggio, all'analisi e alla pianificazione degli interventi sul territorio da svolgere anche congiuntamente.

Giordani

«Sono particolarmente soddisfatto della sottoscrizione di questo accordo - commenta il sindaco Sergio Giordani - perché la sicurezza dei consumatori, e la corretta concorrenza nel commercio sono punti fermi per la nostra amministrazione. Si tratta di un impegno che ci vede quotidianamente impegnati in controlli sul territorio. Non si tratta solo di colpire il fenomeno dei falsi, che riguarda spesso prodotti di lusso o di grande consumo, ma di intercettare anche la messa in commercio di prodotti che riportano indicazioni non veritiere o fuorvianti per gli acquirenti o che, peggio, possono essere pericolosi, come è già accaduto di verificare per forniture di articoli di cancelleria per i bambini delle scuole o per le luminarie natalizie prive di ogni sicurezza. Ringrazio l'Agenzia delle Dogane del Triveneto e la Direzione di Padova per la ottima collaborazione che con questo accordo si rafforza a tutela di tutti i nostri cittadini».