Unipd e "La Miglior Vita Possibile" insieme per le cure palliative pediatriche: il protocollo

Da sempre l’Università di Padova valorizza i rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio, inoltre l’Ateneo patavino ha istituito il primo insegnamento in Italia dedicato alle cure palliative pediatriche - dal 2023 andrà a completare l’offerta formativa dell’ateneo patavino, che affiancherà il master dedicato alle cure palliative pediatriche e la scuola di specializzazione, di altrettanto recente istituzione, sul tema prezioso per pazienti e famiglie. L’Università di Padova quindi si è da diverso tempo impegnata nella ricerca in materia di cure palliative pediatriche, in considerazione anche della realizzazione nelle vicinanze dell’Azienda Ospedale Università di Padova con il coinvolgimento dell’allora Dipartimento di Pediatria, del primo Hospice pediatrico italiano e la prima rete regionale per le cure palliative pediatriche e la terapia del dolore attivata in Italia, elaborando un modello divenuto di riferimento per molte altre regioni italiane e anche a livello internazionale.

Protocollo

L’Associazione “La Miglior Vita Possibile”, organizzazione di volontariato che ha per Presidente il Professor Giuseppe Zaccaria, si è costituita nel 2018 per promuovere e sostenere lo studio, la diffusione della cultura e delle opportunità di avanzamento scientifico e del miglioramento delle condizioni di salute e di vita della popolazione pediatrica sottoposta a cure palliative, sensibilizzando gli esponenti del mondo imprenditoriale e della cultura scientifica e tecnologica alla realizzazione di metodologie, strumenti e protocolli di cura sempre più avanzati ed efficaci nel campo delle Cure Palliative pediatriche. Inoltre promuove attività volte alla individuazione, creazione ed acquisizione di risorse economiche a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle cure palliative pediatriche, nonché dei progetti attuativi e di cura in tale ambito. Da questa convergenza di competenze e professionalità nasce l’accordo da Università e Associazione “La Miglior Vita Possibile” volto a svolgere attività di studio, formazione, ricerca e assistenza in un campo tanto delicato per ottenere concreti e importanti risultati. Il protocollo d’intesa da un lato vuole individuare e definire strategie, strumenti e iniziative di informazione, comunicazione e promozione, anche congiunte, nel contesto territoriale comune alle due istituzioni; dall’altro unire conoscenze, risorse ed esperienze dei due partner nel campo delle cure palliative pediatriche.

Cortometraggio

Mercoledì 13 settembre, alle ore 21, nel cortile antico di Palazzo Bo verrà proiettato il cortometraggio Diretta presentato in anteprima all’80° Mostra del Cinema di Venezia (2 settembre, Hotel Excelsior – Lido di Venezia), con l’obiettivo di sensibilizzare sulle cure palliative pediatriche. Alla proiezione saranno presenti il regista Paolo Borraccetti e l’attore Mirko Artuso. Sono in programma due momenti musicali prima e dopo la proiezione, a cura dell’ensemble Asclepio di medici musicisti diretti da Alois Saller. Accompagna l’evento una degustazione di gelato, grazie al contributo della pasticceria Biasetto. Andrea ha 17 anni, ama i film, le dirette social e scherzare su tutto. Ma in una notte insonne, durante una diretta, accade un imprevisto… Un imprevisto che è pane quotidiano per chi vive con una malattia rara, come lui. Tanto vale allora continuare la diretta: in scena, come se fosse un film, c’è sua madre Anna. Diretta è un racconto ironico in prima persona di una notte di ordinaria emergenza, otto minuti troppo reali per non sembrare un film. Andrea (nome di fantasia) è affetto da una malattia rara: la Sindrome di Ondine (CCHS) - conosciuta anche come ipoventilazione alveolare centrale congenita - una patologia dovuta a un grave difetto del controllo centrale della respirazione e ad una disfunzione del sistema nervoso autonomo. Andrea riprende con il telefonino la situazione che si trova a vivere per un malfunzionamento della macchina che gli permette di respirare di notte e di restare in vita. Il racconto è tratto da una vicenda reale il cui vero protagonista, appare alla fine. Scritto e diretto dal regista Paolo Borraccetti per “La Miglior Vita Possibile”, Diretta è interpretato da Marina Massironi e Mirko Artuso, con Gregorio Righetti, Sara Favero, Francesca Angelillo e la partecipazione di Matteo Borin Masiero. Diretta è stato girato con la collaborazione di: Azienda Ospedaliera Università di Padova, Croce Rossa Italiana, UOC Hospice Pediatrico di Padova, Moovie Film Service Company.

“La miglior vita possibile”

Costituita nel 2018, promuove e sostiene lo studio, la diffusione della cultura e delle opportunità di avanzamento scientifico e del miglioramento delle condizioni di salute e di vita della popolazione pediatrica sottoposta a cure palliative, sensibilizzando gli esponenti del mondo imprenditoriale e della cultura scientifica e tecnologica alla realizzazione di metodologie, strumenti e protocolli di cura sempre più avanzati ed efficaci nel campo delle Cure Palliative pediatriche. Anche se faticoso e difficile, il tema delle cure palliative pediatriche è diventato oggi di cruciale importanza: sono 35.000 i bambini e le bambine affetti da patologie rare e inguaribili in Italia. Ad oggi gli Hospice pediatrici attivi nel Paese sono sei (Padova, Genova, Torino, Milano, Napoli, Potenza - Lauria), altri cinque sono in fase di attuazione, ma intere zone del Paese e regioni come Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna ne sono sprovvisti. C’è insomma, ancora, un grande gap tra le esigenze di assistenza e di cura che sono in continua crescita e i posti disponibili. Nel solo Veneto sono almeno 900 i minori che necessitano di cure palliative pediatriche, 250 sono assistiti ogni giorno dall’ Hospice pediatrico di Padova, il primo attivo in Italia e tuttora all’avanguardia nelle cure e nell’organizzazione dell’assistenza. La rete delle cure palliative pediatriche e la sensibilità verso questa difficile problematica vanno ulteriormente potenziate. Per questo La miglior vita possibile Onlus ha lanciato il progetto e sta attivamente sostenendo la realizzazione di un nuovo e più ampio Centro per la Terapia del dolore e le cure palliative pediatriche a Padova, per poter migliorare il diritto di tanti ragazzi e ragazze alla loro miglior vita possibile. L’Associazione sostiene e supporta la realizzazione di progetti di cura e assistenza alla popolazione pediatrica mediante collaborazione tra settore pubblico e privato. Promuove attività volte alla individuazione, creazione e acquisizione di risorse economiche a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle cure palliative pediatriche, nonché dei progetti attuativi e di cura in tale ambito.