Accusa il vicesindaco di essere un mafioso. Micalizzi e la giunta lo querelano

Dà del «mafioso» al vicesindaco Andrea Micalizzi in una chat di gruppo su WhatsApp e viene querelato per diffamazione. Si tratta di un padovano, che durante un dibattito pubblico avvenuto ad ottobre a Mira (Venezia), dove Micalizzi era ospite a nome dell'amministrazione per parlare di itinerari navigabili, ha iniziato a inviare messaggi su un gruppo WhatsApp, prendendo di mira il vicesindaco e scrivendo accuse pesantissime, fino a definire «mafioso» il suo metodo di gestione dei lavori sul Piovego.

I fatti

In quel gruppo però c'erano anche alcuni dei partecipanti all'incontro, che hanno poi inoltrato a Micalizzi i messaggi. Il vicesindaco conosce bene il soggetto, con cui ha dei precedenti (aveva tappezzato alcuni cantieri con dei manifesti contenenti lo stesso genere di affermazioni, poi fatto subito rimuovere dall'amministrazione), ma ha sempre lasciato correre. Questa volta, dopo un confronto con il sindaco Sergio Giordani e il resto della giunta, ha deciso di non procedere privatamente, ma di dare mandato all'avvocatura civica per querelare l'uomo, noto nell'ambiente della navigazione padovana.

La querela a nome dell'amministrazione

La giunta ha dato il via libera, evidenziando le motivazioni che hanno spinto ad investire della questione gli uffici legali del Comune: «Considerato che tali dichiarazioni, nella forma e nella sostanza, eccedono il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica e appaiono gravemente lesive del prestigio, dell'onore, della credibilità e dell’immagine del vicesindaco e della rappresentanza politica democraticamente eletta dai cittadini di Padova».