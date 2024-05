Una notte con l'acqua in casa, gravi disagi a Monterosso e Monteortone

«Senza precedenti l'acqua che è arrivata questa notte e anche la prossima dovremo stare vigili perché dalle 16 e 30 scatta di nuovo l'allerta. Le zone più colpite sono quelle di Monterosso e Monteortone, dove si sono registrate importanti criticità. Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno fatto centinaia di interventi a fronte di chiamate che arrivavano anche da comuni contermini come Vo' o Torreglia. C'è chi ha l'acqua in casa, chi nei garage e negli scantinati. Non è stata una notte facile e anche la prossima potrebbe non essere diversa». A spiegarci la situazione è il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato.

Anche a noi, come ovviamente all'amministrazione comunale, sono arrivate immagini scattate dagli stessi cittadini che mostrano situazioni in cui l'acqua ha preso decisamente il sopravvento. «Secondo i tecnici del Consorzio Bonifica l'acqua che è caduta in tre ore non ha precedenti», spiega Barbierato.

Il sindaco ci illustra la situazione con una certa apparente calma, ma tradisce una certa insofferenza. «Dal 2019 sono pronti i progetti per i 5 bacini di laminazione che riguardano l'area termale e quella dei Colli. E com'è andata? Che stiamo ancora aspettando che il Governo si pronunci. Dal 2019... eravamo in procinto di andare a Roma a manifestare questa nostra insofferenza verso un territorio magnifico e speciale come questo, che però è anche fragile. E ora è successo questo. Non capisco cosa aspettano, situazioni come questa, con piogge di questa portata, stanno diventanto sempre meno eccezionali e sempre più la norma. Magari quella di questa notte è stata particolarmente importante, ma anche due mesi fa non è successo lo stesso? Magari non ad Abano, ma in parecchie zone si era andati sotto acqua. Non si può pensare che ogni comune faccia i suoi interventi per conto proprio, bisogna agire ragionando per fare sistema, non con azioneche se non vengono intraprese da tutti non hanno senso. L'acqua che ha allagato Monteortone e Monterosso arriva dai Colli».

Il sindaco si è raccomandato di far togliere le auto dai garage e di svuotare scantinati e cantine a chi abita nelle zone più critiche. Nessun problema si è registrato invece negli altri quartieri di Abano, come ad esempio il centro dove non si sono registrate particolari criticità.