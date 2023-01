Acqua in rete Bacchiglione realizzerà una rete idrica più intelligente con i 33milioni di euro del Pnrr

La tutela della risorsa idrica è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica per uno sviluppo sempre più sostenibile del territorio. Per questo motivo, il piano di intervento “Sustainable water management” per la riduzione delle perdite idriche nei sistemi acquedottistici delle Province di Padova e Vicenza, presentato dal Consiglio di Bacino Ato Bacchiglione e attuato dalla Rete di Gestori “Acqua in Rete Bacchiglione” (composta da Viacqua, acquevenete, AcegasApsAmga) si è aggiudicato un finanziamento dell’importo complessivo di 33milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Il gestore

Un atteso e importante risultato per l’Ato e i tre gestori idrici, ottenuto grazie alla partnership dei gestori “Acqua in Rete Bacchiglione” siglata lo scorso 30 dicembre. «“Unire le forze di tre importanti aziende del territorio ha permesso di raggiungere un obiettivo fondamentale per la tutela di un bene primario come l’acqua, quale risorsa indispensabile da preservare» sottolinea Paolo Centofante, Presidente del Consiglio di Bacino Bacchiglione.

Il progetto

Si tratta di un progetto strategico nato da un percorso già attivato dalla Rete nell’ambito della salvaguardia della risorsa idrica, dell’attenzione ai consumi energetici e della tutela delle fonti di approvvigionamento. Grazie all’intervento, infatti, si prevede di diminuire del 35% le perdite idriche nella rete di tutti i territori di riferimento entro il 2026 e quindi di risparmiare, in 5 anni, 13milioni di metri cubi di acqua che altrimenti sarebbero dispersi. I 33milioni di euro del Pnrr, infatti, finanzieranno un progetto complessivo di 40milioni, supportando progetti di digitalizzazione, modellazione, gestione della pressione ed asset management che interagiscono in modo sinergico e complementare con lo scopo di diminuire le perdite, i consumi energetici e garantire il miglioramento delle condizioni di approvvigionamento.

Gasparetto

«Tecnologia e innovazione sono leve strategiche per rispondere alle esigenze di un territorio e alle sfide con cui tutti ci dobbiamo confrontare dal punto di vista ambientale. Un posizionamento così prestigioso nella graduatoria nazionale testimonia in forma concreta come la condivisione delle competenze e della visione che “Acqua in Rete” ha messo in campo ci abbia premiato con un risultato che singolarmente non si sarebbe potuto raggiungere» spiega Roberto Gasparetto, Amministratore Delegato di AcegasApsAmga.

I progetti tecnici

Il progetto “Sustainable water management” prevede l’installazione di varie tecnologie innovative sull’intera rete idrica dei territori veneti aderenti all’Ato Bacchiglione. Si parte con l’installazione di contatori “smart” per controllare l’erogazione di acqua da remoto e quindi conoscere in tempo reale i consumi per prevedere e agire nell’immediato su eventuali perdite. Segue l’efficientamento della ricerca perdite, attraverso la dotazione di strumenti sempre più innovativi e precisi per l’individuazione del punto esatto di perdita e quindi l’ottimizzazione del servizio, dando supporto al personale operativo. Si procede poi con la riduzione delle pressioni in rete, trovando attraverso appositi strumenti il valore ottimale della pressione da mantenere nella rete per fornire un servizio di qualità e senza interruzioni, riducendola però al minimo indispensabile per limitare le perdite ed evitare sprechi. Il tutto avverrà attraverso l’utilizzo di speciali algoritmi, con un’analisi avanzata della rete data dall’intelligenza artificiale e in particolar modo dal machine learning: ciò significa incrociare i dati storici delle perdite con gli attuali consumi, per prevedere dove e come insorgeranno le future perdite e le criticità di rete. Infine, sarà estesa in tutto il territorio (3.220 km di rete) la distrettualizzazione delle reti, per monitorare in ogni zona il flusso di acqua in entrata e in uscita in tempo reale, che è già stata realizzata su Padova da AcegasApsAmga e nella Valle dell’Agno da Viacqua.