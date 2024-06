«Tratteniamo solo il 5% dell'acqua piovana»: l'allarme di Anbi Veneto e Cia Padova

«Trattenere ed efficientare la distribuzione della risorsa idrica è l’unica soluzione per gestire eventi meteo avversi come quelli che si sono verificati nei giorni scorsi in mezza regione»: Cia Padova condivide la strategia di Anbi Veneto (Associazione Regionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) per “un generale adattamento ai cambiamenti climatici da parte del settore primario regionale» attraverso un Piano invasi che aumenti la capacità di raccogliere e bacinizzare la risorsa per utilizzarla nei periodi siccitosi.

Acqua piovana

Oggi il Veneto è in grado di trattenere soltanto il 5% dell’acqua piovana. Motivo per cui, spiega il presidente di Anbi Veneto, Francesco Cazzaro, «i Consorzi di bonifica hanno predisposto, in coordinamento con la Regione, un piano invasi che attende adeguati finanziamenti comunitari per essere avviato». Vi è poi la questione infrastrutture: il sistema dei Consorzi è da molto tempo impegnato per ammodernare la rete e, ove possibile, riconvertirla da scorrimento a pressione. Su 600mila ettari di superficie regionale irrigata, un terzo (200mila ettari) risultano infrastrutturati; di questi, 40mila ettari sono a pressione. «Attraverso l’efficientamento - prosegue il presidente Cazzaro - i Consorzi riescono a garantire, pure nei periodi siccitosi sempre più lunghi, la disponibilità della risorsa all’intero comparto, preservando la produzione e, in alcuni casi, creando le condizioni per il passaggio a coltivazioni di maggior pregio». Spiega Andrea Crestani, direttore di Anbi Veneto: «L’acqua è un moltiplicatore di reddito per le aziende. Un ettaro di terreno coltivato a seminativo non irriguo, come il frumento, genera 1.200 euro all’anno; lo stesso ettaro destinato ad una coltura irrigua, ad esempio il mais, genera 2.400 euro». Il valore cresce fino a 15.000 euro all’ettaro nel caso delle colture di pregio, come le orticole e i frutteti. Il sistema dei Consorzi di bonifica, aggiunge, «è impegnato in una vera e propria corsa per portare a cantiere i contributi e inaugurare i lavori nei tempi stabiliti».

Cia Padova

Il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato, precisa che gli ultimi allagamenti hanno causato almeno 10 milioni di euro di danni al mondo agricolo padovano, in particolare alla filiera dei seminativi. «Dove si sono verificate delle esondazioni - sottolinea - è andato perso il 30% delle coltivazioni. Gli agricoltori sono stati costretti a riseminare, con un aggravio di costi e un ritardo in termini di sviluppo vegetativo che sicuramente peserà sulla qualità e sulla quantità delle rese». Aggiunge il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini: «Il piano messo a punto da Anbi in collaborazione con la Regione va nella direzione auspicata. Occorre trattenere l’acqua quando ce n’è troppa, appunto tramite gli invasi, e rilasciarla all’occorrenza”. Per quanto riguarda la prossima estate, analizza, “non dovrebbero esserci grossi problemi quanto a disponibilità della risorsa idrica”. Tuttavia, conclude Antonini, “la programmazione eseguita dalle autorità competenti va attuata al più presto: il rischio di un prolungato periodo di siccità è sempre dietro l’angolo. E non possiamo farci trovare impreparati di fronte ad un’emergenza che ormai è diventata cronica».