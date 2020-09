500 utenze senza acqua: lunedì 21 fornitura idrica sospesa nel quartiere cittadino

Riceviamo da AcegasApsAmga e pubblichiamo:

“Si informa che per consentire lo svolgimento di lavori di sostituzione di una valvola idrica, lunedì 21 settembre, dalle ore 13 alle ore 15 circa, sarà sospesa la regolare fornitura d’acqua nelle seguenti strade:

via Chiesanuova, tratto compreso tra via Sette martiri e via Biscia

via Sobrero

via Secchi

via Michelotti

per un totale di quasi 500 utenze interessate. L’intervento rientra nella più ampia opera di bonifica della rete idrica cittadina, finalizzato a garantire la sicurezza e il potenziamento della struttura idraulica del territorio. Scusandosi per il disagio, al ripristino dell'erogazione idrica, si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sull’intervento, a partire da questa mattina è attiva nella zona la distribuzione di avvisi informativi. Per consentire la realizzazione dei lavori, la cantierizzazione prevede, sempre per la sola giornata di lunedì 21 settembre, il restringimento della carreggiata di via Chiesanuova. L’operazione sarà governata da movieri”.