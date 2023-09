Civis riconosce 110 euro ai lavoratori, Adl Cobas: «Non è un regalo, ma il frutto di una battaglia»

Adl Cobas dice la sua sulla vicenda Civis e il recente aumento degli stipendi. «Abbiamo appreso che la società Civis spa, azienda leader nei servizi di vigilanza e sicurezza che applica il Ccnl “Vigilanza e Servizi Fiduciari”, riconoscerà a tutti suoi dipendenti un ulteriore superminimo di 110 euro, oltre a quello di 90 euro che aveva già applicato a partire dal luglio 2023. La busta paga dei dipendenti Civis dovrebbe passare perciò dai 950 euro lordi di maggio 2023 a 1200 euro a partire dal mese di settembre 2023 (si devono aggiungere infatti 50 euro del rinnovo del CCNL, ndr). Lo diciamo chiaramente: non si tratta di un regalo che Civis fa ai propri dipendenti, bensì il frutto delle continue iniziative e mobilitazioni sindacali degli ultimi mesi nonché delle numerose cause intentate dagli Avvocati D’Andrea e Giannolla che hanno catalizzato l’attenzione mediatica, giudiziaria e politica su questo settore e su questa azienda».

La vicenda e la trattativa

«Ricordiamo che dopo 8 anni di vacanza contrattuale, Cgil-Cisl e Uil hanno accettato aumenti ridicoli delle retribuzioni per i lavoratori e le lavoratrici dei servizi fiduciari (soli 50 euro lordi fino a maggio 2024 a cui seguiranno altre 4 tranche di incremento retributivo 25 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024; 25 euro con la retribuzione del mese di giugno 2025; 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2025; 20 euro con la retribuzione del mese di aprile 2026) - evidenzia Marco Zanotto di Adl Cobas - ed è bene ribadirlo: anche il rinnovo del Ccnl ha risentito delle iniziative sindacali e legali che abbiamo messo in campo. Dopo anni di trattative, rotture e stalli, l’accordo sul rinnovo è stato trovato dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato Civis spa a risarcire i lavoratori perché applicava un contratto, che sebbene siglato dai sindacati confederali, è stato considerato in violazione dell’art. 36 della Costituzione, in quanto non garantisce “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

La retribuzione

«Pur ritenendo ancora bassa una retribuzione di 1200 euro lordi (anche perché non vi sono state modifiche ad altri istituti economici , maggiorazioni per lavoro notturno in primis), riteniamo comunque che oggi sia fondamentale riprendere le forme di lotta nei singoli posti di lavoro e con le singole aziende del settore per migliorare le condizioni di lavoro - prosegue Zanotto, insieme agli Rsa Civis, Aurelio Bocchi e Leopoldo Socche - .Anche perché è evidente che il Governo e questo parlamento non è intenzionato ad introdurre un salario minimo legale. La contrattazione collettiva, i tavoli con il Governo, senza la lotta non sono in grado di risolvere il problema: la lotta che abbiamo messo in campo con Civis ci dice anche questo. Per questo non ci accontenteremo di questi singoli aumenti, ma continueremo nei prossimi giorni con la nostra battaglia contro il “lavoro povero” e per ottenere delle retribuzioni che possano garantire una vita degna a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori».