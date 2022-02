Adl Cobas contro il prefetto Grassi: «Ci ha escluso dai tavoli sul caporalato»

«Il Prefetto di Padova ha costituito, all’interno del consiglio territoriale per l’immigrazione una task force sul caporalato al quale partecipano numerose e varie associazioni ed organizzazioni sindacali. Tra queste non c’è Adl Cobas. Non è la prima volta che le istituzioni ci escludono da tavoli e organismi in cui si discute di immigrazione e caporalato. E’ capitato anche a pochi giorni dalle note vicende di Grafica Veneta». Adl Cobas si fa sentire dopo essere stata esclusa dal tavolo convocato dal prefetto Raffaele Grassi.

Le motivazioni

«Tutto questo nonostante un numero consistente dei lavoratori coinvolti in quest’ultima vicenda di grave sfruttamento, anche questa volta abbia deciso di affidarsi proprio alla nostra organizzazione sindacale - sottolineano i leader di Adl - .Nonostante il nostro ben noto radicamento tra i lavoratori e le lavoratrici migranti, nonché le tante iniziative anti razziste e di solidarietà con i cittadini e le cittadine di origine non italiana presenti nel territorio. Nonostante le numerose e circostanziate denunce che abbiamo fatto anche recentemente in merito a situazioni simili se non peggiori di quelle scoperte all’interno di Grafica Veneta, che in alcuni casi hanno portato a ben note vicende giudiziarie».

L'attacco a Grassi

«Il Prefetto Grassi, di recente nomina a Padova, probabilmente non è conoscenza della vicenda che ha coinvolto l’allora magazzino di "Acqua & Sapone" , come la vicenda dell’azienda agricola Tresoldi, e delle molte altre situazioni che coinvolgono alcuni magazzini della Gdo ed imprese manufatturiere che non nominiamo perché sappiamo essere ancora oggetto di indagini. Come Adl Cobas crediamo che il radicamento e la fiducia tra i lavoratori e le lavoratrici, che permette di far emergere, denunciare e organizzare lotte a partire dai soggetti coinvolti siano fondamentali per contrastare efficacemente il grave sfruttamento e i fenomeni più odiosi di caporalato. Tavoli e protocolli, l’esperienza ci insegna, rischiano di restare spesso momenti di confronto incapaci di produrre reali trasformazioni. La piaga dello sfruttamento dei braccianti nelle campagne dovrebbe farci riflettere. Le istituzioni possono fare molto: ma lasciateci avere seri dubbi sull’efficacia di queste task force se non includono chi il mondo del grave sfruttamento lo conosce bene e lo combatte quotidianamente. Per quanto ci riguarda, la nostra task force non si ferma».