Legalità sugli appalti, anche Adl Cobas firma il protocollo contro le infiltrazioni mafiose

Si aggiungono adesioni al protocollo di Intesa per l’istituzione presso il Comune di un tavolo di confronto in materia di appalti di lavori, opere e forniture di servizi sottoscritto la scorsa settimana dall’Assessora al Lavoro del Comune di Padova, dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali unitarie. Oggi 2 agosto, infatti, alla presenza del sindaco Sergio Giordani, il protocollo è stato sottoscritto anche da Adl Cobas dal segretario, Stefano Pieretti e dall’assessora al Lavoro, Margherita Colonnello.

Colonnello

«Siamo soddisfatti che oggi si sia aggiunta una ulteriore firma che avvalora il significato del Protocollo di Intesa tra Comune parti sociali e parti datoriali, -commenta l’assessora Colonnello - ed è un tassello in più che ci consente di comporre un quadro completo di collaborazioni tra Enti istituzionali, e parti sociali in grado di tutelare i lavoratori da un punto di vista della legalità e della sicurezza, chiedendo alle imprese di essere accessibili sostenibili e sicure e di fornire servizi dignitosi ai cittadini».

Pieretti

«E’ un protocollo che noi abbiamo seguito fin dall’inizio che per noi è importante visto che all’interno del Comune ci sono diversi appalti che vengono dati all’esterno e che non riguarda solo il Comune ma riguarda anche le aziende partecipate - sottolinea Stefano Pieretti, segretario di Adl Cobas - e secondo noi dovrebbe riportare un minimo di dignità per tutti quei lavoratori che non sono dipendenti del comune ma che operano nel fornire servizi a tutta la città. Come Asl Cobas siamo stati tra i promotori all’interno dl Gruppo di Lavoro di Coalizione perché venisse fatto questo Protocollo che ancora mancava. Adesso bisogna verificare che il protocollo venga davvero applicato».

Giordani

«Continuiamo nella nostra politica che mette al centro la legalità e le condizioni dei lavoratori – dichiara il Sindaco di Padova – e questo protocollo che si affianca a quello siglato per monitorare l’impiego delle risorse del PNRR lo conferma. Ed è’ molto importante che il documento sottoscritto comprenda anche gli appalti di forniture e i servizi, compresi quelli socioassistenziali e sociosanitari».