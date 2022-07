Adolescenti fragili, attivato il servizio educativo domiciliare

Il Comune di Vigodarzere ha attivato il Servizio educativo domiciliare, attraverso il quale un educatore affianca gli adolescenti fragili direttamente a casa loro: in questo modo si sostengono i ragazzi e se ne evita l’allontanamento e l’affidamento in altra struttura, riequilibrando nel contempo anche le disfunzioni dell’intero nucleo familiare. Una mezza dozzina i casi attualmente seguiti con questo progetto, e altri saranno presi in carico a breve.

Servizio educativo domiciliare

«Abbiamo riscontrato recentemente un incremento nei casi di adolescenti in difficoltà - spiega Katia Bano, assessore alle Politiche sociali - segnalati e seguiti dai Servizi sociali. Sono casi che spesso sfociano nell’allontanamento dal nucleo familiare, con l’inserimento dei minori in altre famiglie o in comunità di accoglienza. Provvedimenti che sono traumatici per i ragazzi e costosi per il Comune, che deve sostenerne le spese». Un minore in comunità costa in media 150 euro al giorno e gran parte del costo delle rette (tra i 70 e i 120 euro al giorno) è a carico dei Comuni. «Proprio per evitare l’affidamento in comunità – prosegue l’assessore Bano – l’amministrazione comunale ha deciso di attivare il Servizio Educativo Domiciliare, che accompagna i minori attraverso un percorso educativo svolto presso il loro domicilio, affidato alla cooperativa sociale La bottega dei ragazzi. Il Sed accompagna minori e famiglie in condizioni di vulnerabilità coinvolgendo non solo il giovane, ma l’intero nucleo familiare: i minori vengono aiutati attraverso specifiche attività educative e di sostegno, e contemporaneamente vengono rafforzate le competenze dei genitori».

Vigodarzere

Se sostenute in maniera intensiva e rigorosa attraverso il lavoro dell’educatore, le famiglie possono migliorare le proprie competenze genitoriali e attivare comportamenti più funzionali alla crescita dei figli. «L’educazione dei giovani spetta in primo luogo alla famiglia, – aggiunge il sindaco Adolfo Zordan – ma anche alle istituzioni quali la scuola e il Comune, così come all’intera società. I giovani fanno parte della nostra comunità, sono anzi il nostro futuro e a loro dobbiamo guardare con particolare attenzione. Siamo consapevoli che due anni di pandemia e di esclusione dalle attività didattiche in presenza, dallo sport e dalle attività ricreative hanno minato l’equilibrio degli adolescenti e notiamo che questa voglia di libertà e divertimento spesso sfocia in comportamenti non appropriati e anzi a volte distruttivi verso i beni comuni e le strutture pubbliche. Come Comune abbiamo il dovere di intervenire con l’educazione, prima ancora che con la repressione».