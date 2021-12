Tutti insieme contro il cancro: imprenditori aderiscono all'iniziativa Vimm "Adotta un ricercatore"

Un gruppo di imprenditori e di professionisti riuniti dal dottor Filippo Fornasiero, storico sostenitore del Vimm - Istituto veneto di medicina molecolare, ha aderito all’iniziativa “Adotta un Ricercatore” lanciata dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus di Padova.

Tumore al pancreas

Il finanziamento, annunciato nel corso di un incontro tenutosi nella mattinata di venerdì 10 dicembre nella sede della Fondazione, andrà a supporto del team di ricerca guidato dal dott. Alessandro Carrer per studiare il tumore del pancreas. Il cancro del pancreas è la terza causa di morte legata al pancreas a livello globale. Solo in Italia, solo nel 2021, il carcinoma del pancreas ha causato la morte di più di 12.000 persone un trend purtroppo in aumento. Di fatti, mentre la mortalità registrata per le altre forme di neoplasia è in diminuzione, per il cancro del pancreas rimane in costante peggioramento; anche l’incidenza della malattia è in aumento e al momento conta più di 14.000 casi/anno. Meno del 40% dei pazienti sopravvive ad un anno dalla diagnosi, solo l’11% a 5 anni (dati Aiom per l’Italia). Serve quindi un impegno costante e uno sforzo straordinario sia in termini di ricerca sia in termini di prevenzione, per cui sono necessarie campagne di sensibilizzazione su come semplici abitudini quotidiane (fumo di sigaretta, uso di dolcificanti, abitudini alimentari errate) possano aumentare il rischio di contrarre questa malattia.

Vimm

Dichiara il prof. Francesco Pagano, presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata: «Accogliamo con entusiasmo ed estrema gratitudine questo contributo, soprattutto perché viene da nostri concittadini e componenti della società civile. Ogni adesione alla nostra campagna "Adotta un Ricercatore" ci porta a sviluppare le linee di ricerca del VIMM, dando continuità all’attività dei nostri laboratori, e ci permette di aprirne altre». Aggiunge il dott. Filippo Fornasiero, che con la sua famiglia sostiene da molti anni il Vimm: «Ritengo davvero importante contribuire alla ricerca scientifica, specialmente quando viene sviluppata da realtà a noi vicine. Ecco perché ho deciso di riunire un gruppo di professionisti e imprenditori per promuovere e sostenere la ricerca e le attività del nostro territorio: per crescere insieme. Ringrazio Chalet Banqueting srl, Diamante srl, Gigroup srl e la famiglia Giuriati, Marika e Pietro Luigi Pittarello, Federico Venturato che hanno adottato l’idea di finanziare il progetto».

Alessandro Carrer

Il dott. Alessandro Carrer è rientrato in Italia dopo un’esperienza di 7 anni all’University of Pennsylvania (UPenn) a Philadelphia (USA), una delle migliori scuole di medicina degli Stati Uniti (top 5 secondo i ranking più accreditati), dove ha lavorato sulla comprensione delle alterazioni metaboliche che portano allo sviluppo del tumore del pancreas e alle loro conseguenze sulla biologia della cellula. Dal 2019 guida un proprio laboratorio di ricerca al Vimm, dove continua le proprie ricerche con l’obiettivo di capire quali problemi si verifichino nella cellula prima della comparsa della malattia, così da intervenire su particolari disturbi metabolici come strategia di prevenzione.