Inflazione alle stelle, gli affiti per i negozi schizzano all'11%. Bertin: «Serve subito moratoria»

Bertin profeta. Nei giorni scorsi il presidente di Ascom aveva fatto un appello chiedendo una moratoria che bloccasse gli adeguamenti dei canoni di locazione per immobili commerciali che sarebbero insopportabili per centinaia di aziende. I suoi timori, peraltro già suffragati dall'incidenza del costo degli affitti rispetto al volume d'affari delle imprese schizzata dal 18% al 22,2% nell'abbigliamento e dal 12% al 12,6% nella ristorazione, trovano adesso conferma nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’indice dei prezzi al consumo relativi al mese di ottobre 2022, indice necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili urbani ad uso non abitativo. Ebbene, la variazione annuale ottobre 2021 – ottobre 2022 è pari all’11,5%, mentre la variazione biennale (ottobre 2020 – ottobre 2022) è pari a 14,9%.

Bertin

«Questo significa – commenta Bertin – che gli affitti commerciali potrebbero subire una variazione in aumento, rispettivamente dell’8,625% e dell’11,175%, vale a dire il 75% dell’indice dei prezzi al consumo, percentuali che, se applicate, avrebbero un effetto letale su molte imprese già alle strette per colpa del costo dell’energia, dell’aumento delle materie prime, dei trasporti e con fatturati spesso in calo». Per cui Bertin torna a richiedere la moratoria sulla falsariga di quanto già adottato, in proposito, da Francia, Germania e Spagna: «In qualche provvedimento all'esame del Parlamento, il governo inserisca la moratoria sugli affitti».