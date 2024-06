Elezioni, l'affluenza definitiva nel Padovano: 63,3% per le Amministrative, 56,1% per le Europee

Sono stati diffusi dal Ministero dell'Interno i dati relativi all'affluenza definitiva per quanto riguarda sia le elezioni europee che quelle amministrative.

Elezioni amministrative

Sul fronte delle elezioni amministrative l'affluenza generale nei 52 Comuni in cui si vota nel Padovano è stata del 63,33% (contro il 71,84% del 2019): il Comune in cui si è votato di più è stato Santa Caterina d'Este con il 75.73%, mentre quello in cui si è votato di meno è Trebaseleghe con il 55,96%. Le affluenze Comune per Comune sono consultabili a questo link.

Elezioni europee

Per le elezioni europee, invece, si è recato alle urne il 56,14% degli aventi diritto (contro il 67,27 del 2019): il Comune in cui si è votato meno è Lozzo Atestino con il 41,7%, mentre quello più "virtuoso" è Arquà Petrarca con il 72,77%. Le affluenze Comune per Comune sono consultabili a questo link.