Elezioni, nel Padovano alle 19 affluenza al 54% per le Amministrative e al 46% per le Europee

Sono stati diffusi dal Ministero dell'Interno i primi dati relativi all'affluenza alle ore 19 di oggi, domenica 9 giugno, per quanto riguarda sia le elezioni europee che quelle amministrative.

Elezioni amministrative

Sul fronte delle elezioni amministrative l'affluenza generale nei 52 Comuni in cui si vota nel Padovano è del 53,69%: il Comune in cui si è votato di più è Arquà Petrarca con il 61,36%, mentre quello in cui si è votato di meno è Trebaseleghe con il 46,12%. Le affluenze Comune per Comune sono consultabili a questo link.

Elezioni europee

Per le elezioni europee, invece, si è finora recato alle urne il 46,44% degli aventi diritto: il Comune in cui si è votato meno è Lozzo Atestino con il 31,71%, mentre quello più "virtuoso" è Arquà Petrarca con il 63,01%. Le affluenze Comune per Comune sono consultabili a questo link.