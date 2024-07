Economia agricola padovana, «tante ombre e poche luci»: il bilancio di Cia Padova

L’economia agricola padovana sull’altalena, come registra l’ultimo report dell’Istat relativo al 2023.

I dati

Spiegano in merito da Cia Padova: «A causa dei fenomeni climatici estremi, su tutti le gelate tardive e le grandinate che si sono verificate tra marzo e agosto dello scorso anno, crollano i raccolti della frutta, in particolare pere, ciliegie, nettarine, susine e albicocche, con picchi fino ad un -45,2%. Diminuisce inoltre la produzione di vino (-9,1%), tanto sui Colli Euganei che nella Bassa: il caldo e l’assenza di precipitazioni hanno sì favorito la qualità delle uve, tuttavia il prolungamento di tali condizioni nella stagione autunnale hanno causato una consistente riduzione del raccolto. Poco performanti anche i risultati dell’olio di oliva dei Colli (-3% in volume): in questo caso a compromettere le rese è stato il clima fresco e umido durante la fioritura. Giù il comparto vivaistico (-3,9%), floricolo (-3,8%), il miele (-10,9%), e il settore zootecnico (-0,9%). Annata favorevole, invece, per i cereali (+6,6%): abbiamo assistito ad un ulteriore recupero della produzione di mais e frumento tenero dopo una contrazione legata alla siccità, in particolar modo nel 2022».

I prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, l’andamento va letto nel suo complesso: se è vero che i prezzi agricoli (ciò che rimane agli agricoltori) sono aumentati del 3,9%, è altrettanto vero che i costi di produzione continuano a restare elevati: +30,6% nel 2022, e il fatto che abbiano subito una contrazione (-2,5%) nel 2023, non va comunque a compensare la bilancia. «In pratica - sottolinea il vicepresidente di Cia Padova, Luca Bisarello - gli imprenditori agricoli rischiano di lavorare in perdita. Questi numeri dimostrano quanto andiamo sostenendo da anni: fatto 100 il prezzo finale di un prodotto che si trova sugli scaffali dei supermercati, all’agricoltore rimane, se è tanto, il 10%. Nel contempo, però, aumentano le spese fisse e quelle di produzione. Chiaro che, alla lunga, il comparto sia destinato ad andare in sofferenza. Il giusto valore? Oggi non è più procrastinabile una legge nazionale sull’argomento, che dia delle garanzie agli stessi imprenditori agricoli in termini di reddito. In ogni caso, siamo tenuti ad agire pure a livello europeo. In primo luogo, oltre alla revisione della Direttiva per le pratiche sleali, al nuovo Parlamento Europeo chiediamo un osservatorio Ue su costi, prezzi e marginalità. Dobbiamo salvare un comparto che, nonostante le difficoltà, è strategico per la comunità. Serve, però, il sostegno di tutte le Istituzioni: regionali, nazionali ed europee».