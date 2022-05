Agromafie: a Padova il webinar di sensibilizzazione sulle infiltrazioni mafiose

Non c’è anello della filiera agroalimentare su cui le mafie non abbiano messo le mani. Nel 2018 il volume d’affari della criminalità organizzata legato all’agricoltura e al sistema agroalimentare ammonta a 24,5 miliardi annui, pari al 10 % di tutto il “Pil criminale italiano”, con un balzo del 12,4% rispetto al 2017. A dirlo è Argomafie, il 6° e ultimo rapporto sui crimini agroalimentari in Italia pubblicato nel 2019 da Eurispes, Coldiretti e Fondazione Osservatorio sulla Criminalità nell’Agricoltura e nel Sistema Agroalimentare. Nello stesso anno, secondo il rapporto, i settori agroalimentari più colpiti da truffe e reati sono stati il vino (+75% nelle notizie di reato) la carne dove le frodi sono raddoppiate (+101%), le conserve (+78%) e lo zucchero (dove si è passati da 0 e 36 episodi di frode) mentre sono stati sequestrati 17,6 milioni di chili di alimenti di vario tipo per un valore di 34 milioni di euro e sono stati segnalati 399 allarmi alimentari.

Il webinar

A fare il punto sui rischi attuali legati all’infiltrazione della criminalità nel settore agroalimentare nella situazione di fragilità economica attuale è il webinar Non solo merce, non solo cibo: le minacce per il patrimonio agroalimentare veneto, in programma mercoledì 4 maggio alle ore 15, organizzato dalla Camera di Commercio di Padova, Unioncamere del Veneto, Fondazione Osservatorio sulla Criminalità nell’Agricoltura e nel Sistema Agroalimentare e Coldiretti Padova, nell’ambito dei Road Show della Legalità promossi dal sistema camerale veneto.

Crosta

«Questo incontro – commenta Roberto Crosta, Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova e Unioncamere del Veneto - si inserisce nel percorso di sensibilizzazione degli imprenditori sui pericoli, le insidie e il funzionamento delle agromafie e allo stesso tempo di promozione dell’etica della responsabilità e della cultura della legalità che portiamo avanti da anni. Non solo, insieme a tutto il sistema camerale veneto stiamo mettendo in campo una serie di azioni concrete per contrastare un fenomeno oggi ancora più preoccupante e che tocca da vicino un settore centrale per la nostra economia. Sono trascorsi ben otto anni dalla firma del patto territoriale per la legalità e noi continuiamo ad essere in prima fila nella lotta al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e nel ribadire come la legalità sia un fattore fondamentale ed ineludibile per l’economia e per il benessere sociale di un territorio».

L'incontro

L’incontro si aprirà con i saluti di Massimo Bressan, Presidente di Coldiretti Padova e componente della Giunta della Cciaa di Padova, Roberto Crosta, Segretario Generale di Cciaa Padova, Matteo Gianesella, Presidente della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università di Padova. A seguire ci saranno le relazioni di Rolando Manfredini, Capo Area Sicurezza alimentare e produttiva di Coldiretti, Francesco Aversano, Docente ed esperto di legislazione alimentare e avvocato del Foro di Salerno, Valeria Paganizza, Ricercatrice del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università degli Studi di Padova, Felice Assenza, Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e ICQRF, Marco Lombardo, referente regionale dell’Associazione "Libera contro le mafie". In chiusura dell’evento ci sarà l’intervento di Gian Carlo Caselli, Presidente del Comitato Scientifico Fondazione Osservatorio Agromafie.